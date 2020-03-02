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НОВОСТИ

Бывший комбат "Айдара" заявил, что задержан по запросу России

09:32 02.03.2020 Источник: Lenta.ru

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Мельничука, он был задержан греческими силовиками по запросу России. «Для кого мы воевали, чтобы чума российская пришла в еврозону?» — сказал он.

Экс-комбат «Айдара» уточнил, что находится в отделении вместе с беременной женой и девятимесячным сыном. Он также попросил сотрудников украинского посольства выйти с ним на связь, чтобы помочь с адвокатом.

В июле 2019 года Мельничук в эфире украинского телевидения похвастался пленением нескольких десятков российских военных. Он уточнил, что 13 августа 2014-го он задержал и «лично сдал» 55 псковских десантников, среди которых были «два старших офицера».  Lenta.Ru

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