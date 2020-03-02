Бывший комбат "Айдара" заявил, что задержан по запросу России
09:32 02.03.2020 Источник: Lenta.ru
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он сообщил в Facebook.
По словам Мельничука, он был задержан греческими силовиками по запросу России. «Для кого мы воевали, чтобы чума российская пришла в еврозону?» — сказал он.
Экс-комбат «Айдара» уточнил, что находится в отделении вместе с беременной женой и девятимесячным сыном. Он также попросил сотрудников украинского посольства выйти с ним на связь, чтобы помочь с адвокатом.
В июле 2019 года Мельничук в эфире украинского телевидения похвастался пленением нескольких десятков российских военных. Он уточнил, что 13 августа 2014-го он задержал и «лично сдал» 55 псковских десантников, среди которых были «два старших офицера». Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 11:05 02.03.2020
- Во время Масленицы в Краснодаре отравились более 20 человек, они в тяжелом состоянии - источник
- 11:00 02.03.2020
- Россия создает ситуацию, при которой никому не придет в голову воевать с ней - Путин
- 10:32 02.03.2020
- При реконструкции в бывшем доме священника во Франции нашли клад с драгоценными камнями
- 10:20 02.03.2020
- Теплая зима привела к пересмотру стоимости услуг ЖКХ
- 10:05 02.03.2020
- Около 30 сотрудников ТЦ в Маниле оказались в заложниках - СМИ
- 10:00 02.03.2020
- Лидера южнокорейской секты, заразившей коронавирусом тысячи человек, намерены судить за убийство
- 09:20 02.03.2020
- Задерживается введение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам
- 09:05 02.03.2020
- Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
- 09:00 02.03.2020
- Россия не сможет гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии
- 08:30 02.03.2020
- Теплая зима обрушила биржевые цены на газ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать