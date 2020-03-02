Лидера южнокорейской секты, заразившей коронавирусом тысячи человек, намерены судить за убийство
10:00 02.03.2020 Источник: Русская служба Би-би-си
В воскресенье власти Сеула подали в прокуратуру исковое заявление против 12 лидеров секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи", которые обвиняются в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний.
По данным официальных лиц, вспышка заболеваемости коронавирусом в этой стране началась с города Тэгу, где последователи этой секты заразили друг друга в ходе совершения обряда, после чего вирус начал распространяться по стране.
Как сообщает корреспондент Би-би-си в Сеуле Лора Бикер, этот иск отражает растущее негодование в стране в отношении этой религиозной группы, лидер которой называет себя мессией.
Власти осмотрели всю паству этой секты - 230 тысяч человек, - и примерно 9 тысяч сообщили, что испытывают симптомы коронавируса. 88-летний лидер секты Ли Ман Хи также сдал анализы на коронавирус, результаты которых пока неизвестны.
Тем временем все католические церкви в Южной Корее в воскресенье были закрыты в качестве меры по предотвращению распространения вируса Covid-19.
Отменены также многие другие общественные мероприятия. Русская служба Би-би-си
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