Около 30 сотрудников ТЦ в Маниле оказались в заложниках - СМИ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 27 сотрудников торгового центра "Сан Хуан" в столице Филиппин Маниле взяты в заложники уволенным охранником. Об этом в понедельник сообщила газета "Манила таймс".

По ее данным, покупателей эвакуируют из ТЦ. На месте события были слышны звуки стрельбы.