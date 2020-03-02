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Около 30 сотрудников ТЦ в Маниле оказались в заложниках - СМИ

10:05 02.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 27 сотрудников торгового центра "Сан Хуан" в столице Филиппин Маниле взяты в заложники уволенным охранником. Об этом в понедельник сообщила газета "Манила таймс".

По ее данным, покупателей эвакуируют из ТЦ. На месте события были слышны звуки стрельбы.

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