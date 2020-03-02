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При реконструкции в бывшем доме священника во Франции нашли клад с драгоценными камнями

10:32 02.03.2020 Источник: Газета.Ru

При реконструкции бывшего дома священника с Сен-Тропе рабочие обнаружили клад с сапфирами, рубинами, изумрудами и алмазом. Об этом сообщает Le Figaro.

Уточняется, что рабочий нашел их, когда разбирал камин. Он наткнулся на тайник с несколькими портсигарами, в каждом из которых лежали драгоценные камни.

По данным издания, всего в кладе оказалось около шестидесяти камней.

Также отмечается, что стоимость клада будет поделена между обнаружившим его рабочим и новым владельцем здания.

С 1928 года этот дом принадлежал церкви, а в 2017 году его продали бельгийскому застройщику.  Газета.Ru

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