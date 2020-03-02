Россия создает ситуацию, при которой никому не придет в голову воевать с ней - Путин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не собирается ни с кем воевать и создает ситуацию, исключающую у других стран даже намерение развязать с Москвой вооруженный конфликт. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами", - сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".