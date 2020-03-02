Во время Масленицы в Краснодаре отравились более 20 человек, они в тяжелом состоянии - источник
11:05 02.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Люди, отравившиеся в ходе массовых гуляний во время празднования Масленицы в Губернском микрорайоне Краснодара, среди которых более 20 детей, находятся в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах региона.
"Отравившиеся блинами находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Ранее краевое управление Роспотребнадзора сообщало, что после празднования Масленицы в Губернском микрорайоне Краснодара госпитализированы 22 человек, 21 из них ребенок. Им поставлен предварительный диагноз острая кишечная инфекция. В мэрии города уточняли ТАСС, что мероприятие было организовано управляющей компаний микрорайона.
В управляющей компании Губернского микрорайона ТАСС пояснили, что для изготовления продукции для угощения людей на Масленицу привлекалась сторонняя специализированная организация, ее название пока не разглашается, управляющая компания проводит внутреннюю проверку по факту случившегося.
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