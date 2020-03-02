Путин поздравил Горбачева с 89-летием
11:20 02.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поздравил бывшего президента СССР, главу международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачева с 89-летием. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.
"Вас по праву считают опытным, авторитетным политиком и государственным деятелем, человеком, сыгравшим значимую роль в отечественной и мировой истории, - отметил Путин. - Важно, что Вы и сегодня много трудитесь, уделяете неустанное внимание значимой общественной работе, воплощаете в жизнь востребованные гуманитарные проекты".
Президент пожелал Горбачеву доброго здоровья и успехов.
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