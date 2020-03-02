Греция заявила, что нелегальные мигранты угрожают ее национальной безопасности
11:32 02.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Греция заявила об угрозе национальной безопасности из-за нелегальных мигрантов. Премьер-министр Кириакос Мицотакис предупредил, что Греция будет защищать свои границы и выдворять нелегалов. Афины обвиняют Турцию в том, что она поощряет попытки мигрантов проникнуть в Евросоюз.
В конце прошлой недели турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция больше не может сдерживать беженцев и открывает границу с Евросоюзом. По данным турецкого МИДа, в воскресенье границу с ЕС уже пересекли 47 тысяч человек. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 12:32 02.03.2020
- Крупнейший в мире суверенный фонд отказался от акций четырех компаний из-за парниковых газов
- 12:23 02.03.2020
- В России наладили производство трехслойных алюминиевых сэндвич-панелей
- 12:20 02.03.2020
- Рубль начал укрепляется после недавнего падения из-за коронавируса
- 12:05 02.03.2020
- На ЕГЭ внедрят "технологию машинного зрения"
- 12:00 02.03.2020
- Муфтий Москвы не одобрил флешмоб с облизыванием ограды мечети
- 11:20 02.03.2020
- Путин поздравил Горбачева с 89-летием
- 11:05 02.03.2020
- Во время Масленицы в Краснодаре отравились более 20 человек, они в тяжелом состоянии - источник
- 11:00 02.03.2020
- Россия создает ситуацию, при которой никому не придет в голову воевать с ней - Путин
- 10:32 02.03.2020
- При реконструкции в бывшем доме священника во Франции нашли клад с драгоценными камнями
- 10:20 02.03.2020
- Теплая зима привела к пересмотру стоимости услуг ЖКХ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать