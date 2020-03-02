Греция заявила, что нелегальные мигранты угрожают ее национальной безопасности

11:32 Источник: Эхо Москвы

Греция заявила об угрозе национальной безопасности из-за нелегальных мигрантов. Премьер-министр Кириакос Мицотакис предупредил, что Греция будет защищать свои границы и выдворять нелегалов. Афины обвиняют Турцию в том, что она поощряет попытки мигрантов проникнуть в Евросоюз.

В конце прошлой недели турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция больше не может сдерживать беженцев и открывает границу с Евросоюзом. По данным турецкого МИДа, в воскресенье границу с ЕС уже пересекли 47 тысяч человек. Эхо Москвы