Муфтий Москвы не одобрил флешмоб с облизыванием ограды мечети

12:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Муфтий Москвы осудил флешмоб с облизыванием ограды мечети. Верующие Ирана решили таким образом продемонстрировать отсутствие страха перед коронавирусом.

Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что это не соответствует мусульманской вере.

«Это абсолютно неблагоразумно. Если есть та или иная инфекция, какая-то болезнь, мы должны её остерегаться, и нам это предписывает наша религия. Испытывать судьбу либо испытывать Всевышнего абсолютно не нужно. В любом случае это мир причин, и мы должны эти причины соблюдать и должны сторониться того, что несёт в себе некую опасность для нас и для нашего тела».

По словам муфтия Москвы, в Коране прописано, как человек должен относиться к своему телу.

«В религии чётко проговаривается, что наше тело — это то, что дано нам на время. Мы даже за него будем спрошены, каким образом мы его использовали. Подвергать себя опасности мы не в праве, это противоречит тому, что предписывает нам наша религия. Из-за этого я считаю, что подобный поступок никак не согласуется ни с мечетью, ни со священным писанием, ни с исламом».

По последним данным, в Иране обнаружены 593 случая заражения коронавирусом, из них 43 — с летальным исходом. Более 120 пациентов пошли на поправку. Ранее жители иранского города Бендер-Аббас подожгли больницу, куда якобы доставили заразившихся COVID-19.