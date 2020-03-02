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На ЕГЭ внедрят "технологию машинного зрения"

12:05 02.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России планируют ужесточить правила сдачи ЕГЭ. С этого года в нескольких регионах будет внедрена так называемая технология машинного зрения, сообщили в Рособрнадзоре.

За школьниками будут следить с помощью алгоритмов нейросети, которая определяет подозрительное поведение выпускников на экзамене.

«Система определяет возможные нарушения по поведению человека на видеозаписи и фиксирует их», — сообщили RT в пресс-службе ведомства. Далее такие «подозрения на нарушения» отправляются в режиме онлайн наблюдателю, который, посмотрев видеозапись, подтвердит факт нарушения или отклонит его.  Говорит Москва

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