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Рубль начал укрепляется после недавнего падения из-за коронавируса

12:20 02.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Рубль укрепляется после недавнего падения из-за коронавируса. То же самое происходит с ценой на нефть.

На Московской бирже рассказали, что за один доллар сегодня дают шестьдесят шесть рублей и шесть копеек, а за один евро – семьдесят три рубля и пятьдесят три копейки. Агентство «Интерфакс» пишет, что таким образом национальная валюта корректируется вверх после резкого падения на прошлой неделе.

Также свои позиции отбивают и цены на нефть. Например, за баррель марки Brent на Лондонской бирже этим утром дают пятьдесят один рубль и восемнадцать копеек. Это на три процента больше, чем вчера вечером.

При этом, рост наблюдается на разных рынках по всему миру. По несколько процентов добавили индексы бирж в Великобритании, Германии, Китае и Франции. Американский телеканал CNBC объясняет это тем, что некоторые центральные банки уже представили меры по борьбе с влиянием коронавируса на торговлю.

По данным Bloomberg резкое падение почти всех рынков было связано с тем, что инвесторы испугались новостей о распространении коронавируса за пределами Китая. Тогда, опрошенные агентством эксперты утверждали, что такое снижение темпов роста может быть долгосрочной тенденцией.  Эхо Москвы

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