Крупнейший в мире суверенный фонд отказался от акций четырех компаний из-за парниковых газов

12:32 Источник: Эхо Москвы

Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский GPFG — отказался от акций четырех компаний. У всех у них худшие показатели по выбросам парниковых газов, говорят представители фонда. Названия фирм не раскрывают.

Представители фонда, как пишет агентство Reuters, передали рекомендации в норвежский Центробанк, который управляет фондом, и в ближайшее время тот обнародует эту информацию.

Пока что сведения держат в секрете, чтобы избежать обвала акций этих компаний. Эхо Москвы