Крупнейший в мире суверенный фонд отказался от акций четырех компаний из-за парниковых газов
12:32 02.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский GPFG — отказался от акций четырех компаний. У всех у них худшие показатели по выбросам парниковых газов, говорят представители фонда. Названия фирм не раскрывают.
Представители фонда, как пишет агентство Reuters, передали рекомендации в норвежский Центробанк, который управляет фондом, и в ближайшее время тот обнародует эту информацию.
Пока что сведения держат в секрете, чтобы избежать обвала акций этих компаний. Эхо Москвы
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