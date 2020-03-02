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Крупнейший в мире суверенный фонд отказался от акций четырех компаний из-за парниковых газов

12:32 02.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский GPFG — отказался от акций четырех компаний. У всех у них худшие показатели по выбросам парниковых газов, говорят представители фонда. Названия фирм не раскрывают.

Представители фонда, как пишет агентство Reuters, передали рекомендации в норвежский Центробанк, который управляет фондом, и в ближайшее время тот обнародует эту информацию.

Пока что сведения держат в секрете, чтобы избежать обвала акций этих компаний.  Эхо Москвы

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