Проекты экологического просвещения получат увеличенные гранты конкурса РУСАЛа «Зеленая волна»
12:50 02.03.2020
Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявила о старте очередного грантового конкурса «Зеленая волна», победители которого смогут получить до 50 тыс. руб. для озеленения и благоустройства открытых общественных пространств.
В 2019 году в рамках конкурса открыто новое направление – «Экоинициатива», нацеленное на экопросвещение горожан и внедрение методик экологичного потребления. Победившие проекты в данной области смогут претендовать на поддержку до 150 000 руб.
География конкурса «Зеленая волна» охватывает следующие регионы присутствия компании: город Волгоград, города Братск, Тайшет, Шелехов (Иркутская область), город Новокузнецк, пгт Белогорск (Кемеровская область), Красноярск, Ачинск и Ачинский район, Дивногорск, пгт Таежный, Шарыповский район (Красноярский край), город Бокситогорск (Ленинградская область), город Кандалакша (Мурманская область), города Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск (Свердловская область), город Саяногорск (Республика Хакасия).
К участию приглашаются некоммерческие, государственные и муниципальные организации социальной сферы, товарищества собственников жилья и управляющие компании, а также экологические предприниматели.
Прием проектных заявок продлится с 25 февраля по 23 марта на онлайн-платформе. Следующий этапом станет экспертиза проектов, которая завершится 30 апреля. А победители конкурса будут объявлены в мае 2020 года.
«Конкурс «Зеленая волна» стал весенней традицией в городах присутствия РУСАЛа. С 2017 года при грантовой поддержке компании было высажено более 11 000 деревьев в 17 городах России – а это десятки зеленых уголков, созданных на городских улицах, ухоженных дворовых площадок и уютных мест для семейного отдыха. В этом году мы также готовы поддержать инициативы, которые привлекут большее внимание к теме сохранения окружающей среды и помогут внедрить экологические практики в повседневную жизнь горожан», – комментирует Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.
Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Информацию о конкурсе можно узнать на сайте.
Конкурс «Зеленая волна» реализуется в рамках социальной программы РУСАЛа «Помогать просто», направленной на развитие корпоративного и общегородского волонтерства. Программа также включает в себя грантовый конкурс волонтерских инициатив «Помогать просто», экологические марафоны «День рек», благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», а также партнерский проект «Национальный совет по корпоративному волонтерству».
По информации пресс-службы РУСАЛа
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