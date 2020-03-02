Нет никаких решений о том, что Путин может возглавить "Единую Россию" - Песков
13:00 02.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решений о том, что президент РФ Владимир Путин может возглавить партию "Единая Россия", не принималось, заявил журналистам в понедельник пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никаких ни действий, ни подготовки, ни решений <...> нет, поэтому пока об этом говорить преждевременно", - сказал представитель Кремля.
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