Нет никаких решений о том, что Путин может возглавить "Единую Россию" - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решений о том, что президент РФ Владимир Путин может возглавить партию "Единая Россия", не принималось, заявил журналистам в понедельник пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никаких ни действий, ни подготовки, ни решений <...> нет, поэтому пока об этом говорить преждевременно", - сказал представитель Кремля.