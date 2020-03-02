Более 1 млрд молодых людей могут иметь проблемы со слухом из-за воздействия громких звуков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1,1 млрд молодых людей в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), могут быть подвержены риску потери слуха из-за регулярного воздействия громких звуков на стадионах, в клубах, барах и даже фитнес-центрах. Об этом говорится в материалах к пресс-конференции, посвященной Всемирному дню слуха.

"Все большее беспокойство у медиков вызывает растущий уровень воздействия громких звуков в культурно- развлекательных и спортивных учреждениях, таких как ночные клубы, дискотеки, пабы, бары, кинотеатры, концертные залы, стадионы и даже фитнес-центры. <...> Регулярное воздействие громких звуков создает серьезную угрозу развития необратимой потери слуха. По оценкам ВОЗ, 1,1 миллиарда молодых людей в мире могут быть подвержены риску потери слуха из-за небезопасной практики слушания", - говорится в материалах.

Примерно 466 млн человек в мире страдают от глухоты и различных нарушений слуха, из них 40 млн - дети. Отмечается, что, по прогнозам ВОЗ, к 2050 году число людей с нарушениями слуха увеличится до 900 млн, если не будут приняты меры по предотвращению и решению проблем слуха.