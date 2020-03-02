В Кремле ничего не слышали о возможности переноса ЧЕ-2020 из-за коронавируса - Песков
13:20 02.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти не получали никакой информации о том, что матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года могут быть перенесены из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По крайней мере нам в Кремле об этом ничего неизвестно, мы не слышали ничего об этом", - ответил Песков на вопрос, уведомляло ли УЕФА российские власти о возможной отмене или переносе сроков матчей ЧЕ-2020.
28 февраля в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили ТАСС, что сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании чемпионата Европы по футболу, отметив, что этот вопрос будет находиться под постоянным контролем.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. На стадионе "Санкт- Петербург" пройдут три встречи групповой стадии турнира, а также один из четвертьфиналов.
НОВОСТИ
- 14:00 02.03.2020
- Олег Тиньков вынужден остаться в Лондоне из-за ордера на его арест - СМИ
- 13:44 02.03.2020
- Заммэра Наталья Сергунина рассказала о городской программе "Сделано в России"
- 13:32 02.03.2020
- Туристическая отрасль в странах ЕС терпит убытки из-за коронавируса
- 13:05 02.03.2020
- Более 1 млрд молодых людей могут иметь проблемы со слухом из-за воздействия громких звуков
- 13:00 02.03.2020
- Нет никаких решений о том, что Путин может возглавить "Единую Россию" - Песков
- 12:50 02.03.2020
- Проекты экологического просвещения получат увеличенные гранты конкурса РУСАЛа «Зеленая волна»
- 12:32 02.03.2020
- Крупнейший в мире суверенный фонд отказался от акций четырех компаний из-за парниковых газов
- 12:23 02.03.2020
- В России наладили производство трехслойных алюминиевых сэндвич-панелей
- 12:20 02.03.2020
- Рубль начал укрепляется после недавнего падения из-за коронавируса
- 12:05 02.03.2020
- На ЕГЭ внедрят "технологию машинного зрения"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать