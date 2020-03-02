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НОВОСТИ

Туристическая отрасль в странах ЕС терпит убытки из-за коронавируса

13:32 02.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Туристическая отрасль в странах Евросоюза терпит убытки из-за распространения коронавируса – около миллиарда евро в месяц, — сообщил в эфире телеканала BFM еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, вот уже два месяца Европа не принимает организованных китайских туристов.  Эхо Москвы

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