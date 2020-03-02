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НОВОСТИ

Министр обороны Турции заявил о 2,5 тыс. "нейтрализованных" бойцах Асада

14:12 02.03.2020 Источник: Интерфакс

Турецкая армия в ходе операций на севере Сирии нейтрализовала 2 557 бойцов сирийской правительственной армии и поддерживающих Дамаск ополченцев, заявил в понедельник министр обороны Турции Хулуси Акар.

"В рамках операции "Весенний щит" в Сирии сбиты два самолета, восемь вертолётов, 2 БПЛА, уничтожены 135 танков, пять комплексов ВПО. Нейтрализованы 2 557 сторонников режима Башара Асада", - приводят слова министра турецкие СМИ.

Часть данных об уничтоженной сирийской военной технике была подтверждена Дамаском. Так, сирийская сторона сообщала на выходных, что потеряла два бомбардировщика Су-24.

Обычно в Турции используют термин "нейтрализация", чтобы обозначить убитых и взятых в плен бойцов противника.

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