ЕК зафиксировала 2,1 тыс. случаев коронавируса в 18 странах ЕС, 54 человека умерли
15:00 02.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НОВОСТИ
- 14:12 02.03.2020
- Министр обороны Турции заявил о 2,5 тыс. "нейтрализованных" бойцах Асада
- 09:00 02.03.2020
- Россия не сможет гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии
- 15:35 01.03.2020
- В Идлибе Турция сбила два сирийских самолета - СМИ
- 14:10 01.03.2020
- Минобороны Турции: Мы не нацелены на противостояние с Россией
- 13:45 01.03.2020
- В Минобороны опровергли информацию о поражении Су-24 ВКС РФ в небе Идлиба
- 13:42 01.03.2020
- Турция объявила об успешности операции в Идлибе "Весенний щит"
- 21:00 29.02.2020
- ВКС РФ помогают Асаду, но не наносят ударов по турецким военным - Чавушоглу
- 12:30 29.02.2020
- Пентагон подписал контракт на производство противотанковых ракетных комплексов для Украины и Грузии
- 13:32 28.02.2020
- ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе - Минобороны Турции
- 11:05 28.02.2020
- Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились среди боевиков - МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать