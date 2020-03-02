ЕК зафиксировала 2,1 тыс. случаев коронавируса в 18 странах ЕС, 54 человека умерли

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) зафиксировала на утро понедельника 2,1 тыс. случаев заражения коронавирусом в 18 странах ЕС, 54 человека умерли. Об этом заявила в понедельник еврокомиссар по здравоохранению и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес на пресс-конференции в Брюсселе.