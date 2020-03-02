Песков прокомментировал награждение сенатора Сулеймана Геремеева

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле прокомментировали награждение сенатора Сулеймана Геремеева. На прошлой неделе Владимир Путин присвоил ему медаль «За активную законотворческую деятельность».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил радиостанции «Говорит Москва», что «только по количеству внесённых законопроектов судить об активности того или иного законодателя нельзя». По его словам, «количество законотворческих инициатив вряд ли может быть окончательным критерием, так как любой сенатор может принимать активное участие в разработке тех или иных инициатив других парламентариев».

Согласно системе обеспечения законодательной деятельности, сенатор от Чечни семь раз вносил в Госдуму свои законопроекты, и ни один из них не был принят. При этом за последние пять лет Сулейман Геремеев не предоставил на рассмотрение ни одной законодательной инициативы.