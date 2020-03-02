0
0
62
НОВОСТИ

Песков прокомментировал награждение сенатора Сулеймана Геремеева

15:12 02.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле прокомментировали награждение сенатора Сулеймана Геремеева. На прошлой неделе Владимир Путин присвоил ему медаль «За активную законотворческую деятельность».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил радиостанции «Говорит Москва», что «только по количеству внесённых законопроектов судить об активности того или иного законодателя нельзя». По его словам, «количество законотворческих инициатив вряд ли может быть окончательным критерием, так как любой сенатор может принимать активное участие в разработке тех или иных инициатив других парламентариев».

Согласно системе обеспечения законодательной деятельности, сенатор от Чечни семь раз вносил в Госдуму свои законопроекты, и ни один из них не был принят. При этом за последние пять лет Сулейман Геремеев не предоставил на рассмотрение ни одной законодательной инициативы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 02.03.2020
Министр обороны Турции заявил о 2,5 тыс. "нейтрализованных" бойцах Асада
0
39
09:00 02.03.2020
Россия не сможет гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии
0
79
15:35 01.03.2020
В Идлибе Турция сбила два сирийских самолета - СМИ
0
180
14:10 01.03.2020
Минобороны Турции: Мы не нацелены на противостояние с Россией
0
186
13:45 01.03.2020
В Минобороны опровергли информацию о поражении Су-24 ВКС РФ в небе Идлиба
0
183
13:42 01.03.2020
Турция объявила об успешности операции в Идлибе "Весенний щит"
0
137
21:00 29.02.2020
ВКС РФ помогают Асаду, но не наносят ударов по турецким военным - Чавушоглу
0
178
12:30 29.02.2020
Пентагон подписал контракт на производство противотанковых ракетных комплексов для Украины и Грузии
0
207
13:32 28.02.2020
ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе - Минобороны Турции
0
223
11:05 28.02.2020
Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились среди боевиков - МО РФ
0
203

Возврат к списку