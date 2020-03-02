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НОВОСТИ

"Яблоко" предложило закрепить в Конституции контрактный принцип комплектования армии

15:32 02.03.2020 Источник: Интерфакс

Партия "Яблоко" сформировала свой пакет поправок к Конституции РФ, которыми они предлагают сократить президентский срок до 4 лет, отказаться от обязательного призыва на военную службу и запретить участие граждан РФ в вооруженных конфликтах в качестве наемников, сообщили в пресс-службе партии в понедельник.

"Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил президенту, спикерам Госдумы и Совета Федерации, а также главам профильных комитетов обеих палат парламента пакет поправок к Конституции. В него вошли четыре законопроекта, которые партия ранее вносила через законодательные собрания регионов, а также два новых закона о поправках, касающиеся запрета деятельности частных военных организаций и перехода на контрактную армию, закрепления в Конституции, что пытки - это тяжкое преступление", - говорится в сообщении.

Четыре предлагаемых партией законопроекта касаются сокращения президентского срока до 4 лет, ограничения полномочий главы государства перечнем, предусмотренным Конституцией.

Поправками также предлагается ввести выборность членов Совета Федерации, наделить верхнюю палату парламента правом вносить кандидатуру генпрокурора, а Госдуму - премьер-министра, позволить депутатам выносить вотум недоверия отдельным министрам, расширить состав Конституционного суда, вернуть Высший Арбитражный суд, ввести выборность председателей судов самими судьями, расширить право на суд присяжных и ввести выборность мировых судей.

"Яблоко" предлагает дополнить Конституцию статьей 71.1, которая будет предусматривать запрет на деятельность частных военных организаций на территории России и запрет на участие граждан России в вооруженных конфликтах в качестве наемников.

Кроме того, предлагается дополнить Конституцию статьей об отмене обязательного призыва граждан на военную службу в мирное время и введение контрактного принципа комплектования армии.

Поправками "Яблока" предлагается добавить к ведению Совета Федерации решение вопроса об оперативном использовании вооруженных сил за пределами страны, а также предлагается конституционно наделить Совет Федерации обязанностью контролировать мирный характер внешней политики страны.

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