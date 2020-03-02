Руководство ЕС в полном составе поедет во вторник на границу Греции и Турции
16:00 02.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента отправятся во вторник на границу Греции и Турции для оценки ситуации с притоком мигрантов из Турции. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе.
"Завтра я поеду туда вместе с [председателем Евросовета] Шарлем Мишелем и [главой Европарламента] Давидом Сассоли, все представители институтов ЕС поедут в Грецию для встречи с премьер-министром. После консультаций с ним мы посетим пограничный район, чтобы оценить на месте, как мы можем расширить нашу помощь Греции", - заявила она и подчеркнула, что это "общеевропейская проблема".
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