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"Талибан" объявил о возобновлении военных действий в Афганистане - АФП

17:40 02.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено на территории РФ) объявило о завершении периода "снижения уровня насилия" и возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана. Об этом сообщил в понедельник представитель движения агентству Франс Пресс (АФП).

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