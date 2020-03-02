Концепция развития системы налогового мониторинга утверждена правительством
18:40 02.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство утвердило Концепцию развития и функционирования в РФ системы налогового мониторинга. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, размещенном на официальном интернет- портале правовой информации.
Согласно документу, реализация концепции возлагается на Минфин и ФНС совместно с заинтересованными органами исполнительной власти.
В концепции сообщается, что она направлена на повышение качества и эффективности налогового контроля на основе высокотехнологичных решений, упрощение и облегчение взаимодействия между налоговыми органами и организациями, являющимися налогоплательщиками, плательщиками сборов, страховых взносов или налоговыми агентами, а также на повышение прозрачности деятельности плательщиков.
Как отмечается в документе, цель концепции состоит в определении путей и способов цифровизации налогового контроля на основе применения риск-ориентированного подхода. Такой подход направлен на проверку высокорисковых операций плательщиков с учетом отраслевой специфики с последующей интеграцией функции государственного налогового контроля в корпоративные информационные системы плательщиков. Согласно концепции, это позволит обеспечить добровольное, правильное и своевременное исчисление и уплату налогов, сборов и страховых взносов, повышение эффективности налогового контроля и снижение административного бремени для плательщиков.
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