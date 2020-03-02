Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в Москве
18:20 02.03.2020 Источник: НГ-Online
«С помощью технологий графового анализа данных Group-IB был выявлен факт искусственного распространения голосового сообщения, - заявил генеральный директор Group-IB Илья Сачков. - В основном, информационная атака распространяется через ботов во «ВК», а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах. Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детских садах, школах («группы мам»), на женскую аудиторию в сети, форумы мам и другое».
По данным Сачкова, удалось зафиксировать более 9,5 тыс. постов, репостов, публикаций, передающих эту не достоверную информацию. Сейчас специалисты Group-IB ищут исполнителей и заказчиков этой информационной волны. "Предположительно, цель данных провокационных действий - усиление панических настроений среди москвичей. Просьба критично относиться ко всем непроверенным источникам распространения таких новостей и соблюдать все рекомендации ВОЗ и Минздрава по профилактике заражения коронавирусом", - полагает Сачков.
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