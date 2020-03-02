Для обеспечения безопасности в сирийский Саракиб введена военная полиция РФ

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная полиция РФ введена в сирийский Саракиб для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и мирных граждан по трассам М4 - М5, сообщили журналистам в понедельник в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 - М5, с 17:00 2 марта 2020 года в город Саракиб введены подразделения российской военной полиции", - сказали в центре.

Ранее в понедельник сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что подразделения сирийской армии вернули под свой контроль Саракиб, расположенный на востоке провинции Идлиб.

Саракиб является стратегически важным населенным пунктом на северо-западе Сирии в силу своего расположения на пересечении шоссе Алеппо - Дамаск и Алеппо - Латакия. Город был освобожден сирийскими войсками 5 февраля. Этот успех правительственных сил вызвал недовольство Анкары, потребовавшей от Дамаска отвести войска на позиции, которые они занимали в конце декабря прошлого года.