Отказ ЦИК от референдума по вопросу образования на русском признал законным в суде Латвии

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Латвии в понедельник признал законным решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики отказать в сборе подписей в поддержку проведения общенационального референдума по вопросу получения образования в школах не только на государственном, но и на других языках, в том числе русском.



Как сообщает местное агентство ЛЕТА со ссылкой на представителя суда Байбу Катаю, департамент по административным делам Верховного суда Латвии признал соответствующий законопроект плохо разработанным, поэтому он не может быть передан на всенародное голосование. Таким образом суд постановил, что Центризбирком в начале января этого года обоснованно отказал в регистрации этой инициативы по сбору подписей для проведения референдума.



Как указывает суд, функции ЦИК не ограничиваются технической регистрацией и переадресацией предлагаемого законопроекта для дальнейшего всенародного голосования. "Центризбирком, проверив, полностью ли подготовлен представленный законопроект, должен оценить его соответствие требованиям как по форме, так и по содержанию", - говорится в решении суда.