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Москва: На входах в метро у пассажиров будут выборочно измерять температуру

21:30 02.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выборочное измерение температуры организуют на входах в Московский метрополитен в качестве меры по контролю за распространением нового коронавируса. Об этом в понедельник сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

 "Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен", - написал он. Кроме того, в детских садах и школах будут ежедневно измерять температуру детей.

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