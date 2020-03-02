Москва: На входах в метро у пассажиров будут выборочно измерять температуру
21:30 02.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выборочное измерение температуры организуют на входах в Московский метрополитен в качестве меры по контролю за распространением нового коронавируса. Об этом в понедельник сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
"Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен", - написал он. Кроме того, в детских садах и школах будут ежедневно измерять температуру детей.
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