Мэр Собянин рассказал о принятых мерах по профилактике короновируса
20:12 02.03.2020
В Москве подтвержден первый случай новой коронавирусной инфекции COVID-19, однако врачи принимают все возможные меры по профилактике заболевания и стараются не допустить его распространения. По словам мэра Сергея Собянина, коронавирус был выявлен у москвича, прилетевшего из Италии. «Сейчас он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме, - написал градоначальник, отметив, что медики определили полный круг контактов заболевшего, в который включены его родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие одним рейсом. - Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализированы 13 человек, помещены в карантин 83 человека».
По данным мэра, в столице преприняты серьезные меры по профилактике коронавируса: в аэропортах работают медицинские посты, персонал которых фиксируют данные граждан, прилетающих из Китая, Ирана и Южной Кореи, передают им постановления об изоляции, а также берут анализы на коронавирусную инфекцию. В детских садах и школах ведено ежедневное измерение температуры детей.
«Прошу горожан соблюдать введенные ограничения, а также применять меры профилактики, рекомендованные врачами. Будем и далее регулярно информировать москвичей о текущей ситуации и действиях властей» - пишет мэр на своем сайте.
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