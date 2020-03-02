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Ученые посетили законсервированную в 1990 году антарктическую станцию Русская

22:30 02.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые в ходе очередного этапа Российской антарктической экспедиции (РАЭ) после многолетнего перерыва посетили законсервированную антарктическую станцию Русская. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник экспедиции Александр Клепиков. Перезапуск станции был запланирован на 2021 год.

"Станцию посетили, решение о реанимировании [станции] не принято. Собранные данные обрабатываются, будут обрабатываться в течение нескольких недель. Тогда оно будет принято", - рассказал собеседник агентства.

Работы по обустройству станции начались в 70-х годах XX века. С 1980 года станция действовала в режиме сезонно-полевой базы. После консервации в течение долгого времени руководство РАЭ пыталось возобновить ее работу. В 2008 году туда прибыла группа полярников, которая смонтировала оборудование для наблюдений в дистанционном режиме.

Клепиков добавил, что со времени последнего посещения на станции были повреждены перекрытия и окна, внутри станцию сильно засыпало снегом.

Ранее сообщалось, что станцию Русская в Западной Антарктиде на побережье Земли Мэри Бэрд, законсервированную в 1990 году, планируется ввести в строй в 2021 году. На эти цели РАЭ выделят из бюджета РФ около 300 млн рублей.

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