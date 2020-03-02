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Путин предложил формулировку поправки к Конституции, упоминающую бога

20:50 02.03.2020 Источник: Интерфакс

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник по итогам заседания Совета нижней палаты парламента. рассказал журналистам, как сформулирована поправка к Конституции, внесенная президентом и упоминающая бога.

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - зачитал спикер Госдумы.

Поправки, внесенные президентом РФ, предлагают прописать в статье 68 Основного закона, что "культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа", говорится в тексте поправки, имеющейся в распоряжении "Интерфакса".



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