Мэр Собянин объявил о профилактических мерах в Москве из-за коронавируса

22:04

В Москве вводятся дополнительные профилактические меры в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом (COVID-19). Согласно сообщению мэра Сергея Собянина, в московских аэропорта в усиленном режиме работают медики, проверяя пассажиров, прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. Напомним, первый случай заражения коронавирусом был диагностирован у мужчины, который недавно прилетел из Милана. Его состояние удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме. «Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализи­рованы 13 человек, помещены в карантин 83 человека», - написал мэр столицы.

По словам Собянина, в городских больницах подготовили дополнительные места для пациентов, у которых будет заподозрено наличие вируса. Кроме того, в московских детсадах и школах у воспитанников будут каждый день измерять температуру. Также выборочно и дистанционно будут мерять температуру и у пассажиров метро. Работодателям тоже рекомендовали в течение дня измерять температуру сотрудников.