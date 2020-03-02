На "Евровидение - 2020" Россию представит группа Little Big из Санкт-Петербурга

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа Little Big представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2020", который пройдет в мае в Роттердаме. Об этом было объявлено в понедельник в эфире Первого канала.

"Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга", - объявил ведущий программы "Время" Кирилл Клейменов.

Премьера песни состоится в ближайшие дни.

"Главное - любить свое дело и постоянно работать. Моя жизненная позиция - делай, что делаешь, и будь, что будет. Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на "Евровидении", но раз выпал - мы сделаем все, что в наших силах. А дальше - будь что будет", - сказал Первому каналу вокалист группы Илья Прусикин.

Little Big предстоит побороться за право выхода в финал. Согласно жеребьевке, российские участники выступят в первой части первого полуфинала 12 мая. Их соперниками станут артисты из Австралии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Македонии, Мальты, Норвегии, Румынии, Словении, Украины, Хорватии, Швеции.