Положение о правопреемстве РФ в отношении СССР предложил закрепить в конституции президент

22:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин предложил закрепить в конституции положение о правопреемстве РФ в отношении Советского Союза. Об этом говорится в поправках президента РФ ко второму чтению законопроекта об изменениях в конституции, поступивших в понедельник в Госдуму.

"РФ является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами РФ", - говорится в поправке.



