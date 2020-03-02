Поправки в конституции запретят депутатами сенаторам запретят иметь счета в зарубежных банках
23:00 02.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ предложил закрепить в конституции запрет для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации иметь счета в зарубежных банках, а также иностранное гражданство. Об этом говорится в тексте поправок, имеющемся в распоряжении ТАСС.
Согласно поправкам, депутатом либо сенатором может стать гражданин РФ, "постоянно проживающий в РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства". Депутатам и сенаторам "в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ".
Сейчас аналогичные ограничения уже установлены в федеральном законе среди оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов и сенаторов
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