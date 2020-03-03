В поправках Путина говорится об укреплении международной безопасности и недопущении вмешательства во внутренние дела

23:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская Федерация принимает меры по укреплению международного мира и обеспечивает недопущение вмешательства в свои внутренние дела. Об этом говорится в поправках президента РФ Владимира Путина ко второму чтению законопроекта об изменениях в конституции, внесенных в понедельник в Госдуму.

"Дополнить статьей 79.1 следующего содержания: Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства", - говорится в тексте.