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НОВОСТИ

В поправках Путина говорится об укреплении международной безопасности и недопущении вмешательства во внутренние дела

23:30 02.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская Федерация принимает меры по укреплению международного мира и обеспечивает недопущение вмешательства в свои внутренние дела. Об этом говорится в поправках президента РФ Владимира Путина ко второму чтению законопроекта об изменениях в конституции, внесенных в понедельник в Госдуму.

"Дополнить статьей 79.1 следующего содержания: Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства", - говорится в тексте.

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