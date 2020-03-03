Америка отстает от Китая и России в работах по гиперзвуковому оружию - Пентагон

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай опередили США в разработке гиперзвукового оружия, и Соединенные Штаты сейчас сосредоточили усилия на разработке гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования. Об этом сообщили в понедельник на брифинге в Пентагоне руководитель исследовательских и инженерных программ Министерства обороны США Марк Льюис и его заместитель по гиперзвуковым системам Майкл Уайт. Трансляция брифинга велась на сайте Министерства обороны США.

"Раньше мы были лидерами в гиперзвуковых технологиях, но мы приняли решение не переходить к их применению в системах вооружений, - заявил Майкл Уайт. - Русские и китайцы такое решение приняли еще несколько лет назад". "Мы не можем смириться с существованием такой ситуации", - добавил он, подчеркнув, что "противники разрабатывают средства, нацеленные на то, чтобы лишить США преимуществ в космосе, на море и в воздухе".