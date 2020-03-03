0
0
22
НОВОСТИ

В Греции опровергли информацию об убийстве двух мигрантов на границе

07:30 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Греции категорически опровергло во вторник заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о якобы убийстве греческими военными двух мигрантов на греко-турецкой границе, заявив, что это очередная "лживая информация" турецкой стороны в целях дезинформации.

"Греческие пограничные силы не стреляли в людей, пытающихся незаконно проникнуть в Грецию. Все это является ничем иным, как грубой и преднамеренной дезинформацией: Fake News (Ложные новости - прим. ТАСС)", - написал официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас в своем "Твиттере".

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым по итогам переговоров в понедельник в Анкаре президент Турции заявил об убийстве двух мигрантов греческими силовиками. "Сегодня греческие силы безопасности убили двух беженцев, еще один - тяжело ранен. Мы стали свидетелями бесчеловечного отношения греческих властей к мигрантам, это еще больше ухудшило ситуацию", - утверждал Эрдоган.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:45 03.03.2020
В прошлом году в РФ увеличилось количество случаев воровства бонусов и скидок
0
7
07:00 03.03.2020
Америка отстает от Китая и России в работах по гиперзвуковому оружию - Пентагон
0
35
23:30 02.03.2020
В поправках Путина говорится об укреплении международной безопасности и недопущении вмешательства во внутренние дела
0
604
23:00 02.03.2020
Поправки в конституции запретят депутатами сенаторам запретят иметь счета в зарубежных банках
0
634
22:50 02.03.2020
Положение о правопреемстве РФ в отношении СССР предложил закрепить в конституции президент
0
641
22:40 02.03.2020
На "Евровидение - 2020" Россию представит группа Little Big из Санкт-Петербурга
0
628
22:30 02.03.2020
Ученые посетили законсервированную в 1990 году антарктическую станцию Русская
0
662
22:04 02.03.2020
Мэр Собянин объявил о профилактических мерах в Москве из-за коронавируса
0
661
21:30 02.03.2020
Москва: На входах в метро у пассажиров будут выборочно измерять температуру
0
665
20:50 02.03.2020
Путин предложил формулировку поправки к Конституции, упоминающую бога
0
722

Возврат к списку