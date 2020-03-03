В Греции опровергли информацию об убийстве двух мигрантов на границе
07:30 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Греции категорически опровергло во вторник заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о якобы убийстве греческими военными двух мигрантов на греко-турецкой границе, заявив, что это очередная "лживая информация" турецкой стороны в целях дезинформации.
"Греческие пограничные силы не стреляли в людей, пытающихся незаконно проникнуть в Грецию. Все это является ничем иным, как грубой и преднамеренной дезинформацией: Fake News (Ложные новости - прим. ТАСС)", - написал официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас в своем "Твиттере".
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым по итогам переговоров в понедельник в Анкаре президент Турции заявил об убийстве двух мигрантов греческими силовиками. "Сегодня греческие силы безопасности убили двух беженцев, еще один - тяжело ранен. Мы стали свидетелями бесчеловечного отношения греческих властей к мигрантам, это еще больше ухудшило ситуацию", - утверждал Эрдоган.
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