В Греции опровергли информацию об убийстве двух мигрантов на границе

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Греции категорически опровергло во вторник заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о якобы убийстве греческими военными двух мигрантов на греко-турецкой границе, заявив, что это очередная "лживая информация" турецкой стороны в целях дезинформации.

"Греческие пограничные силы не стреляли в людей, пытающихся незаконно проникнуть в Грецию. Все это является ничем иным, как грубой и преднамеренной дезинформацией: Fake News (Ложные новости - прим. ТАСС)", - написал официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас в своем "Твиттере".

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым по итогам переговоров в понедельник в Анкаре президент Турции заявил об убийстве двух мигрантов греческими силовиками. "Сегодня греческие силы безопасности убили двух беженцев, еще один - тяжело ранен. Мы стали свидетелями бесчеловечного отношения греческих властей к мигрантам, это еще больше ухудшило ситуацию", - утверждал Эрдоган.