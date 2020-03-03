В прошлом году в РФ увеличилось количество случаев воровства бонусов и скидок
07:45 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество попыток воспользоваться скидочными бонусами россиян в некоторых компаниях увеличилось в разы и достигло в 2019 году нескольких тысяч в месяц. С проблемой столкнулись транспортные организации, телеком-операторы и крупные розничные сети, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на начальника отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексея Сизова.
"В одном из вариантов злоумышленник получает доступ к личному кабинету клиента, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки. Еще один вариант обмана - мошенник регистрирует личный кабинет на карту, выданную другому человеку. Гражданин даже не будет знать о существовании своего онлайн-профиля и продолжит накапливать баллы, физически прикладывая карту. При этом злоумышленник будет списывать бонусы в личном кабинете", - пояснил эксперт.
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