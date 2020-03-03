Цены на нефть марки Brent пошли вверх

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 7,1%, до $53,5 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.

Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI выросла на 7,5% и находится на отметке в $48,4 за баррель.