Цены на нефть марки Brent пошли вверх
08:00 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 7,1%, до $53,5 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.
Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI выросла на 7,5% и находится на отметке в $48,4 за баррель.
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