Америка не признает Крым российским, как не признавала страны Балтии частью СССР - постпред США в ОБСЕ

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор сравнил позицию Вашингтона по воссоединению Крыма с Россией с непризнанием включения Эстонии, Литвы и Латвии в состав СССР в 1940 году. Соответствующее заявление он сделал в понедельник на брифинге для журналистов. Стенограмму беседы распространило американское внешнеполитическое ведомство.

По словам постпреда США при ОБСЕ, Соединенные Штаты "никогда не соглашались с утверждением о том, что страны Прибалтики являются частью Советского Союза". "Мы намерены точно так же отстаивать наши убеждения в данном случае, пока [ситуация] не изменится, - сказал он, отвечая на вопрос касательно позиции Вашингтона по Крыму. - Во внешней политике России должны произойти изменения. Пока этого не случилось, но однажды это произойдет, и Соединенные Штаты намерены придерживаться своих принципов и положений заключительного акта [Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, завершающая стадия которого состоялась в Хельсинки в 1975 году]".