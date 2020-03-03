0
0
101
НОВОСТИ

Во вторник, 3 марта, в Москве будет тепло и дождливо

08:30 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь и до плюс 6 градусов ожидаются во вторник в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 3 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 03.03.2020
ЦИК выбрал слоган и логотип голосования по поправкам к Конституции
0
65
09:20 03.03.2020
КНДР провела учения дальнобойной артиллерии
0
80
09:05 03.03.2020
Турция сообщила о гибели еще одного военнослужащего в Идлибе
0
110
09:00 03.03.2020
Бюджет получил эффект от повышения пенсионного возраста на год раньше, чем прогнозировалось
0
111
08:15 03.03.2020
Америка не признает Крым российским, как не признавала страны Балтии частью СССР - постпред США в ОБСЕ
0
172
08:00 03.03.2020
Цены на нефть марки Brent пошли вверх
0
174
07:45 03.03.2020
В прошлом году в РФ увеличилось количество случаев воровства бонусов и скидок
0
162
07:30 03.03.2020
В Греции опровергли информацию об убийстве двух мигрантов на границе
0
158
07:00 03.03.2020
Америка отстает от Китая и России в работах по гиперзвуковому оружию - Пентагон
0
183
23:30 02.03.2020
В поправках Путина говорится об укреплении международной безопасности и недопущении вмешательства во внутренние дела
0
676

Возврат к списку