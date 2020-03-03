Во вторник, 3 марта, в Москве будет тепло и дождливо

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь и до плюс 6 градусов ожидаются во вторник в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 3 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.