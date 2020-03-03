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НОВОСТИ

Бюджет получил эффект от повышения пенсионного возраста на год раньше, чем прогнозировалось

09:00 03.03.2020 Источник: Известия

Российский бюджет получил эффект от повышения пенсионного возраста на год раньше, чем прогнозировали эксперты. Счетная палата обратила внимание на то, что за девять месяцев 2019-го численность получателей страховой пенсии по старости сократилась на 401,3 тыс. человек (1,1%). Такие данные содержатся в аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета и внебюджетных фондов за прошлый год. По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), которая была сделана специально для «Известий», бюджет в связи с этим смог сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей. Ранее считалось, что первый ощутимый эффект от реформы — порядка 9 млрд рублей — может быть достигнут в 2020 году, когда число выходящих на отдых снизится примерно на полмиллиона человек. По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей.  Известия

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