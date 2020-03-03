Турция сообщила о гибели еще одного военнослужащего в Идлибе

09:05 Источник: Газета.Ru

Турецкий военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, заявило министерство обороны Турции. Об этом сообщает Reuters.

По данным ведомства, один военный погиб на месте, еще один получил ранения.

Ранее силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами.

При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции. Газета.Ru