КНДР провела учения дальнобойной артиллерии
09:20 03.03.2020 Источник: Газета.Ru
Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) провела учения дальнобойной артиллерии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Учения прошли под руководством лидера страны Ким Чен Ына.
В ходе учебный мероприятий Северная Корея выпустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Максимальная дальность полета ракет составила 240 км, высота – 35 км. Газета.Ru
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