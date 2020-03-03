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НОВОСТИ

КНДР провела учения дальнобойной артиллерии

09:20 03.03.2020 Источник: Газета.Ru

Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) провела учения дальнобойной артиллерии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Учения прошли под руководством лидера страны Ким Чен Ына.

В ходе учебный мероприятий Северная Корея выпустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Максимальная дальность полета ракет составила 240 км, высота – 35 км.  Газета.Ru

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