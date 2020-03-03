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ЦИК выбрал слоган и логотип голосования по поправкам к Конституции

09:32 03.03.2020 Источник: РБК

Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

Два источника в ЦИК и собеседник, близкий к комиссии, подтвердили РБК, что в кампании будут использованы именно эти логотип и лозунг. «Они (предварительно) утверждены», — уточнил близкий к Центризбиркому собеседник. Дизайн, по его словам, разрабатывало PR-агентство «ИМА-консалтинг».

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