Задержанные в Саратове подростки заявили, что никого не собирались убивать - омбудсмен
10:00 03.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Омбудсмен опровергла признательные показания арестованных в Саратове подростков. Школьники утверждают, что не готовились к шутингу.
«То, что они сказали на камеру, сами не знают, как так сказали. Но сейчас говорят, что никого убивать не собирались. Мальчишек бы в руки хороших психологов и педагогов», — написала в своём Facebook уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области Татьяна Загородняя.
По её данным, подростки испытывали прессинг и давление со стороны сверстников.
ФСБ ранее объявила о пресечении подготовки нападения на школу в Саратове. Как сообщалось, двух подростков 14 и 15 лет задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. Один из задержанных во время оперативной видеосъёмки рассказал, что в их планы входило убить из мести «примерно 40 человек». Говорит Москва
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