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НОВОСТИ

По первым подсчетам партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

10:05 03.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Партия Биньямина Нетаньяху «Ликуд» лидирует на выборах в Израиле.

Пока подсчитано чуть более 10% голосов. Нетаньяху ранее говорил, что планирует создать сильное правительство. Местная пресса отмечает, что вероятнее всего, ему удастся убедить кого-нибудь из оппонентов присоединиться к его блоку.

Выборы в парламент Израиля проводились в третий раз за последний год. До этого сформировать коалицию большинства не удавалось.  Эхо Москвы

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