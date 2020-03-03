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Пассажирский самолет Владивосток - Москва экстренно сел в Хабаровске

10:20 03.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет компании "Аэрофлот" Airbus А-330, вылетевший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Рейс SU1703 из Владивостока в Москву благополучно сел в Хабаровске", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину посадки.

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