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Сервис "Яндекс.Такси" подтвердил передачу сведений о поездках клиентов правоохранительным органам

10:32 03.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает сведения о поездках клиентов правоохранительным органам. Так в компании ответили на упоминание агрегатора в деле журналиста Ивана Голунова.

О сотрудничестве «Яндекс.Такси» с полицией стало известно из показаний экс-полицейского Игоря Ляховца, арестованного по делу Ивана Голунова. Фигурант дела рассказал, что узнал адрес журналиста, запросив его историю поездок в «Яндекс.Такси».

Интернет-издание «Медиазона» обратилось к представителям сервиса, и те подтвердили, что предоставляют правоохранительным органам информацию о поездках клиентов. Пресс-секретарь компании Наталья Рожкова пояснила, что «Яндекс.Такси» обязан предоставлять данные по официальным запросам силовиков. Она также добавила, что в этих запросах, как правило, не сообщаются детали дела. По словам Рожковой, «предоставление информации важно для раскрытия преступлений и подчас помогает спасти чью-то жизнь».

По словам самого Голунова, Ляховец отправлял запрос в сервис со своей почты на Mail.ru. В компании же уверяют, что получали бумаги, оформленные «по всем правилам».

По словам экспертов организации «Роскомсвобода», «Яндекс.Такси» не внесен в реестр организаторов распространения информации. А поэтому, говорят специалисты, имеет право не предоставлять правоохранительным структурам никаких данных.  Эхо Москвы

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